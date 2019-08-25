Военкоры ФАН в Сирии побывали в убежище террористов «Ан-Нусры»*

Сирийские военные, освободившие от боевиков населенные пункты на юге провинции Идлиб, ведут зачистку укреплений и жилищ террористов. Военкоры ФАН побывали в брошенном «города» боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам».

В августе Сирийская арабская армия (САА) освободила от террористов целый ряд городов Идлибе. Сюзники «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) оказались зажаты в «латаминском котле», а военные смогли вытеснить боевиков из стратегически важного города Хан-Шейхун. После этого САА начала зачистку прочих населенных пунктов.

Джихадисты сбежали из окруженной территории. После их бегства остались «города-признаки», искусственные пещеры. В некоторых из них в районе остались личные вещи уничтоженных и уцелевших боевиков. В «рибатах» боевики долгое время прятались от ударов артиллерии САА и атак ВКС России.

Военкоры оценили комфортную для жаркой Сирии температуру в «квартирах» боевиков. Из жилищ хорошо видна местность, здесь же есть укромные норы, по которым боевики могли незаметно передвигаться из одной части города в другую.

Несмотря на внушительные укрепления, наступление САА и «Сил Тигра» генерала Сухейля аль-Хасана вынудило боевиков сдать удерживаемые города. Потеряв мощную линию обороны, боевики пытаются скомпенсировать огромные потери и выстроить новую линию.

*Ан-Нусра — запрещенная в РФ террористическая группировка.