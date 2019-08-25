Активистов «бессрочного протеста» задержали на праздновании Дня Флага за провокации

Несколько оппозиционеров были задержаны накануне в субботу 24 августа на праздновании Дня Государственного флага России на проспекте Сахарова в Москве за то, что пытались выдать концерт за протест.

Как сообщают утром в воскресенье российские СМИ, правоохранители задержали «новое лицо протестов» 17-летнюю Ольгу Мисик (Олю Конституцию), а также Алексея Попова, Владислава Вострикова, Александра Чернова, Николая Глухина, Антон Омариева, Александра Теплякова, Александра Руденко и Аркадия Галкера.

Сразу после задержания, как отмечается, Мисик, Руденко и Галкера отпустили, остальных задержанных отвезли в ОВД «Троицкий», откуда их всех без протоколов отпустили ранним утром воскресенья.

Напомним: праздничный концерт-митинг в честь 350-летия Государственного флага России, прошедший в субботу на проспекте Сахарова в Москве, по официальным данным посетили более 100 тысяч человек.

Накануне журналист Юлия Витязева опубликовала переписку с Ольгой Мисик, которая призывала устраивать провокации на праздновании Дня флага, который она называла «митингом ваты».

Как сообщало ИА «Политика Сегодня», несовершеннолетняя Мисик, которую оппозиция пытается представить как «голос российской молодежи», явилась на праздник с целью оскорбить собравшихся там патриотов, и своим провокационным поведением спровоцировать полицию на жесткое задержание. При этом она собрала команду единомышленников для организации провокаций на проспекте Сахарова. Окружающие, тем не менее, на поведение провокаторов ожидаемым образом не отреагировали, а полиция сработала профессионально и корректно. Праздник, собравший более ста тысяч патриотов, прошел в мирной и дружественной обстановке.