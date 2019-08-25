Москвичам расскажут о профилактике онкологии 31 августа

Каждый месяц в поликлиниках Москвы проходят лекции, встречи и мастер-классы, нацеленные на профилактику заболеваний и их раннюю диагностику. Москвичи смогут лично пообщаться со специалистами, а также научиться первой помощи и уходу за ребенком или лежачим больным.

Издание mos.ru.подготовило список мероприятий, которые пройдут с 26 по 31 августа.

26 августа. Лекции «Всеобщая диспансеризация. Задачи», «Экология и здоровье».

Лекция о диспансеризации состоится в филиале № 1 городской поликлиники № 62 (Чапаевский переулок, дом 4). Слушатели узнают об исследованиях, которые проводятся и об организации приема пациентов. Сейчас в столице можно пройти диспансеризацию за 90 минут. Также обследования доступны в 46 павильонах «Здоровая Москва. Вход на мероприятие свободный. Начало в 14:00.

Беседа «Экология и здоровье» состоится в детской поликлинике № 94 (улица Вишневая, дом 20, корпус 2). Горожане узнают от педиатров, как экология влияет на детское здоровье и как защитить чадо от вредных явлений в природе. Родители могут прийти вместе с детьми. Начало в 11:30, можно приходить с детьми.

27 августа. Лекция «Обморок: причины, симптомы, первая помощь» и занятие «Малыш идет в детский сад»

В филиале № 2 поликлиники № 121 (улица Веневская, дом 27) пройдет лекция «Обморок: причины, симптомы, первая помощь». Специалисты расскажут, как помочь потерявшему сознание человеку, а что делать нельзя. Мероприятие начнется в 16:00. Телефон для справок: +7 (495) 256-89-09.

Занятие для молодых мам «Малыш идет в детский сад» состоится детской поликлинике № 148 (улица Белореченская, дом 26, корпус 1). После занятие родители смогут задать специалистам интересующие вопросы. Начало в 12:00.

28 августа. Занятие «Профилактика артериальной гипертензии» Занятие школы здоровья о профилактике артериальной гипертензии состоится в поликлинике № 109 (улица Гурьянова, дом 4, корпус 3). Специалисты объяснят, для чего нужно следить за показателями давления. Начало в 13:00. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (499) 786-13-39.

29 августа: Лекция «Уход за младенцами» и занятия по профилактике инфаркта и инсульта

Лекция «Уход за ребенком первого года жизни» состоится в филиале № 1 детской поликлиники № 99 (улица Лосевская, дом 4) Начало в 13:00, нужна предварительная запись по телефону: +7 (495) 682-84-17.

О профилактике инфаркта и инсульта расскажут специалисты поликлиники № 69 (2-я Владимирская улица, дом 31а) .Начало в 14:00.

Специалисты филиала № 2 детской поликлиники № 99 (улица Староалексеевская, дом 18) проведут на лекцию о питании детей раннего возраста. Старт в 14:00.

30 августа: Лекция «Как избежать паразитарных заболеваний» Врачи филиала № 2 детской поликлиники № 122 расскажут о профилактике паразитарных заболеваний. Речь пойдет о гельминтах, педикулезе, чесотке и других заболеваниях. Лекция начнется в 09:00 по адресу: Щелковское шоссе, дом 91, корпус 2.

31 августа: Профилактика онколозаболеваний Специалисты филиале № 8 консультативно-диагностической поликлиники № 121 (улица Изюмская, дом 37, кабинет 427) расскажут о профилактике онкозаболевания и о том, как влияет образ жизни на вероятность возникновения опухоли. Здесь пройдет занятие школы профилактики онкологических заболеваний, на которое приглашают пациентов, прикрепленных к поликлинике. Начало в 12:00.