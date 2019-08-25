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10:53   25 Августа 2019
Весь мир

Британского боксера Ярда госпитализировали после боя с россиянином Ковалевым

Британского боксера Ярда госпитализировали после боя с россиянином Ковалевым

Боксеру Энтони Ярду, который накануне в Челябинске проиграл бой россиянину Сергею Ковалеву, потребовалась госпитализация.

Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в команде британского боксера.

В частности, отмечается, что по окончании боя с Ковалевым, в котором тот победил нокаутом в 11-м раунде, Ярд пожаловался на плохое самочувствие, и его доставили в больницу.

Напомним: 36-летний россиянин Сергей Ковалев, нокаутировав британца в 11-м раунде, подтвердил свой статус чемпиона WBO в полутяжелом весе. В его карьере это был 38 бой и 34-я победа, при трех поражениях и одной ничьей. 28-летний британец Энтони Ярд потерпел первое поражение в карьере. Для него это был 19-й бой, 18 предыдущих он выиграл, при чем 17 – нокуатом. Ковалев заявил, что посвящает свою победу скончавшемуся в июле текущего года соотечественнику Максиму Дадашеву.

К настоящему моменту подробностей о состоянии здоровья Энтони Ярда не поступало.

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Автор: Александр Люблинский
#бокс #спорт #общество #весь мир

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