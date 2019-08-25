Елизавета II пожаловалась на испорченный вертолетом Трампа газон
Британская королева Елизавета II посетовала, что президент США Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским дворцом. Это случилось во время визита американского лидера в Лондон, пишет Daily Mail в воскресенье, 25 августа.
Как отмечает издание, в беседе с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном королева заявила, что вертолеты Трампа приземлились прямо перед дворцом и оставили следы от двигателей на газоне.
«Подойди и посмотри на мою лужайку. Она разрушена», — цитирует газета слова Елизаветы II
Трамп провел три дня в Британии — с 3 по 5 июня. В ходе визита он встретился с королевой, экс-главой правительства Терезой Мэй, а также посетил мероприятие в Портсмуте в честь 75-летия высадки в Нормандии.
Государственный визит президента США и его супруги Меланьи в Соединенное Королевство проходил с 3 по 5 июня.