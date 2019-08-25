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10:25   25 Августа 2019
Весь мир

Двое полицейских пострадали в Финляндии в результате стрельбы

Двое полицейских пострадали в Финляндии в результате стрельбы

Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу в финском городе Порвоо в ночь на воскресенье, в результате чего ранения получили двое сотрудников полиции.

Как информирует местный новостной портал Yle, пострадавшие полицейские госпитализированы, в настоящее время идет поиск стрелявших.

В рамках мероприятий по розыску злоумышленников правоохранители перекрыли ведущие в Порвоо дороги и досматривают автомобили. В операции также задействован вертолет, в розыскных мероприятиях участвует спецназ полиции.

Подробности произошедшего уточняются.  

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Автор: Александр Люблинский
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