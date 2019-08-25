Выборы президента стартовали в Абхазии

Избирательные участки для голосования на выборах президента Абхазии открылись в воскресенье, 25 августа. На пост главы страны претендуют девять кандидатов, включая действующего президента Рауля Хаджимбу.

Участки открыты также за пределами Абхазии — в Москве и Черкесске. За президентское кресло борются лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, экс-глава Службы госбезопасности Астамур Тарба, Шамиль Адзынба, советник главы минобороны Олег Аршба и другие. Одновременно президентом Абхазии избирается и вице-президент республики.

По предварительным данным местного Центризбиркома, в голосовании поучаствуют около 117 тысяч избирателей. Выборы считаются состоявшимися при явке минимум 50%. В Абхазию прибыли более 100 международных наблюдателей, в том числе из России, Южной Осетии, республик Донбасса, Нагорного Карабаха, Приднестровья и Белоруссии, ФРГ и Китая.