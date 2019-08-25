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9:40   25 Августа 2019
Весь мир

Лидеры G7 обсудили возвращение России в группу

Лидеры G7 обсудили возвращение России в группу

Лидеры стран-участниц саммита G7 на встрече в Биаррице обсудили возвращении к формату «Группы восьми» с участием России. Об этом пишет агентство Kyodo со ссылкой на правительство Японии в воскресенье, 25 августа.

По словам источника в правительственных кругах, подробности дискуссии ни в коем случае не будут обнародованы.

Ранее CNN сообщал, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил вернуть Россию в G7. С такой инициативой он выступил во время телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом. Тот согласился с аргументами и позже высказал предложение уже публично. По словам Трампа, Москва должна участвовать «во многих вещах», которые сейчас обсуждают в формате «семерки»

Британский премьер Борис Джонсон заявил, что окончательное решение еще не принято. Он подчеркнул, что о возвращении России говорить еще равно, учитывая «провокации» в Солсбери и на Украине. Глава Евросовета Дональд Туск и вовсе предложил вместо России пригласить в качестве гостя на следующий саммит G7 Украину.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #g7 #большая семерка

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