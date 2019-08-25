Российские «кукурузники» Ан-2 заменят новыми самолетами

Новый легкий самолет, который придет на замену созданному еще в 1940-х годах «кукурузнику» Ан-2, разрабатывают в России. Он будет вмещать до 14 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минпромторга в воскресенье, 25 августа.

Новый летательный аппарат будет создан для повышения транспортной доступности отдаленных российских регионов страны и развития местных воздушных линий, отмечают в ведомстве. Самолет разрабатывается под шифром ТВС-2ДТС. Он станет экспериментальным образцом воздушного судна, предназначенного для обработки новых технологий.

По данным источника в отрасли, решение о судьбе нового самолета и о его будущих технологических особенностях примут в сентябре текущего года.