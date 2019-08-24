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22:50   24 Августа 2019
Весь мир

Россиянина задержали в Германии по подозрению в убийстве

Россиянина задержали в Германии по подозрению в убийстве

По подозрению в убийстве гражданина Грузии в берлинском районе Моабит был задержан 49-летний россиянин. Об этом сообщила прокуратура столицы Германии.

Отмечается, что 49-летний гражданин России был задержан рядом с местом преступления в пятницу, 23 августа. Сейчас он находится под арестом. Ведомство также подчеркивает, что на месте преступления были обнаружены орудие убийства и, предположительно, вероятно, на котором подозреваемый пытался скрыться.

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Автор: Алла Ларионова
#берлин

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