Россиянина задержали в Германии по подозрению в убийстве

По подозрению в убийстве гражданина Грузии в берлинском районе Моабит был задержан 49-летний россиянин. Об этом сообщила прокуратура столицы Германии.

Отмечается, что 49-летний гражданин России был задержан рядом с местом преступления в пятницу, 23 августа. Сейчас он находится под арестом. Ведомство также подчеркивает, что на месте преступления были обнаружены орудие убийства и, предположительно, вероятно, на котором подозреваемый пытался скрыться.