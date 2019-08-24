Cаммит G7 открылся в Биаррице

Саммит стран «Большой семерки» официально открылся в Биаррице. Прибывающих на юг Франции гостей в субботу, 24 августа встречают президент страны-хозяйки важного мероприятия Эммануэль Макрон с женой Брижит.

Первым на саммит председатель Европейского совета Дональд Туск, за ним - премьер-министр Джузеппе Конте, который подал в отставку, однако пока представляет свою страну. Вскоре появился глава правительства Великобритании Борис Джонсон, а за ним премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его коллегаиз Японии Синдзо Абэ.

Вскоре после них на G7 прибыли канцлер Германии Ангела Меркель, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп с супругой Меланией. С каждым из лидеров Макрон сделал совместное фото для прессы провел краткую беседу.

Согласно официальной программе, у лидеров стран «Большой семерки» теперь запланирован совместный ужин.