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 Подмосковные коллекторы обстреляли мужчину-должника и его девятилетнюю дочку

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21:23   24 Августа 2019
Россия

Подмосковные коллекторы обстреляли мужчину-должника и его девятилетнюю дочку

Подмосковные коллекторы обстреляли мужчину-должника и его девятилетнюю дочку

Житель подмосковного Красногорска с девятилетней дочерью получили ранения ног, после того, как их из пневматического оружия обстреляли сотрудники коллекторского агентства.

Об инциденте произошедшем накануне 23 августа в субботу сообщает Федеральное агентство новостей, приводя данные пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

Как отмечается, коллекторы подкараулили должника у подъезда его дома, и завидев подходившего мужчину с дочкой, подошли к ним и, представившись сотрудниками банка, потребовали вернуть деньги, взятые в кредит.

Изначально коллекторы угрожали мужчине на словах, а затем перешли к физическому воздействию – они достали пневматическое оружие и начали стрелять не только по должнику, по и по его дочери. В результате оба с ранениями ног обратились за медицинской помощью в больницу.

«Сообщение о стрельбе поступало. По данному факту проводится проверка», - приводит телеканал «360» слова представителя ГУ МВД.

Напомним: законодательство РФ запрещает сотрудникам коллекторских агентств не только применять к должникам физическую силу, но и запугивать их. Также коллекторам запрещено звонить задолжавшим гражданам чаще одного раза в день.

Подмосковные коллекторы обстреляли мужчину-должника и его девятилетнюю дочку

Ранее ИА «Политика Сегодня» сообщало о незаконной деятельности отца и сына Гудковых, которые не были допущены до выборов в Мосгордуму из-за поддельных подписей, которые натравливали своих коллекторов на граждан, задолжавших выплаты по капремонту. Как стало известно журналистам, Геннадий и Дмитрий Гудковы отказались от официального оформления коллекторской конторы и теперь их сотрудники выбивают задолженности в частном порядке за солидное вознаграждение. При этом в СМИ не раз просачивалась информация о том, какими грубыми методами коллекторы Гудковых добиваются результатов – они угрожают должникам по телефону, заваривают им двери и сжигают подъезды.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #чп #коллекторы #подмосковье #общество

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