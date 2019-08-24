В субботу, 24 августа в России отмечается День Государственного флага. В честь праздника на проспекте Сахарова в Москве состоялся митинг-концерт, на который пришли порядка 100 тысяч человек. Оппозиционно настроенный телеканал «Дождь» в угоду Западу сообщил, что людей на мероприятие якобы «привезли» из Московской области, опираясь при этом на слова специально отобранных из толпы людей. Об этом пишет ФАН.

Концерт на Сахарова стартовал в полдень с флешмоба с гигантским составным флагом. Постепенно к сцене подходили москвичи и гости города. «Дождь» начал вести трансляцию мероприятия спустя три часа после начала, до этого наработав базу с ответами гостей столицы. Выглядел репортаж так, будто корреспондент, который, к слову, освещал и все незаконные акции в Москве, хотел представить митинг с «нужной» стороны, якобы на праздник в Москве согнали жителей Подмосковья. Однако этот тезис выглядит довольно нелепо, ведь праздник является всероссийским, а значит, посетить его могут жители любого российского города или поселка.

«Либеральные» СМИ намеренно игнорируют официальные данные, как это было на прошедших незаконных сборищах в столице. К примеру, МВД России на несанкционированном митинге в Москве 27 июля задержало свыше тысячи человек, которые выражали недовольство в связи с законным недопуском некоторых кандидатов на выборы в МГД. Из этой тысячи по официальным данным 600 оказались гостями столицы, которые даже не имеют права голоса на парламентских выборах в Москве. Оппозиционная тусовка специально привлекла этих людей на акцию для численности.

При этом на празднике в честь Дня Государственного флага журналист «Дождя» специально выбирал наиболее карикатурных персонажей, беседуя с ними только перед входом. Трансляция телеканала с концерта длилась около часа.