Журналисты ФАН прибыли в Триполи, где ждут официальной аккредитации

Корреспонденты Федерального агентства новостей (ФАН) Альгис Микульскис и Владимир Малянов получили визы Ливии и уже прибыли в Триполи. Они не побоялись стать единственными журналистами из РФ, которым предстоит работать в этой части североафриканского государства.

Сотрудники агентства пробудут в Ливии с 22 августа по 14 сентября этого года. ФАН отмечает, что журналисты находятся в стране официально, должным образом уведомив Министерства иностранных дел двух государств, а также направив официальный запрос на аккредитацию в ливийское Главное управление связи и информации.

В первую очередь корреспонденты отправились в Триполи, чтобы информировать россиян о ситуации в стране. Они серьезно подготовились перед поездкой для легального пребывания на территории государства, которое сейчас подконтрольно властям Триполи. Переговоры заняли полтора месяца и увенчались успехом.

Напомним, в ночь с 16 на 17 мая этого года в Триполи задержали двоих сотрудников Фонда защиты национальных ценностей — Максима Шугалея и Самера Суэйфана, занимавшиеся социологическими исследованиями. Ученые въехали на территорию Ливии законно, полностью соблюдая все необходимые формальности.

Сначала ливийские власти даже проявляли интерес к результатам научной работы социологов из РФ и не мешали им заниматься своим делом. Кроме того, третий участник исследовательской группы Александр Прокофьев после завершения командировки беспрепятственно выехал из страны. Но затем оставшиеся в Триполи двое россиян перестали выходить на связь. В дело пытались вмешиваться МИД России, общественные организации и российские политики, однако пока ситуация далека от разрешения.

Корреспонденты ФАН Альгирдас Микульскис и Владимир Малянов поддерживают постоянную связь с редакцией, ведут себя корректно, не нарушая никаких законов и норм поведения. Сейчас журналисты находятся в одном из столичных отелей и ожидают ответа от Главного управления связи и информации Ливии, чтобы приступить к работе. Агентство рассчитывает, что местные власти окажут журналистам поддержку в их гуманитарной информационной миссии, внимательно наблюдая за развитием событий.