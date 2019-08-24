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20:52   24 Августа 2019
Россия

«Символ протеста» Мисик оскорбляла пришедших на митинг-концерт москвичей

«Символ протеста» Мисик оскорбляла пришедших на митинг-концерт москвичей

Российская несистемная оппозиция, провалившая предыдущие протестные акции в Москве, решила привлечь к организации беспорядков на праздновании Дня Государственного флага России новый «символ протестов» - «Олю Конституцию».

Юная активиста Ольга Мисик, которая неожиданно обрела популярность после того, как на одном из незаконных митингов оппозиции под прицелами телекамер зачитывала сотрудникам полиции текст Конституции, теперь в оппозиционной прессе позиционируется как голос всей современной молодежи. Однако поведение несовершеннолетней девушки, ее высказывания и поступки говорят о том, что несистемная оппозиция просто использует ее как один из элементов в попытке дестабилизировать российское общество.

Об этом в субботу пишет информационное агентство NationNews.

На празднование Дня Государственного флага России, которое уже стало для многих россиян традицией, в субботу 24 августа на проспект Сахарова в Москве вышли более 100 тысяч человек – патриотов, знающих историю своей страны и гордящихся ею. Оппозиция, конечно, не смогла обойти стороной праздничное мероприятие, на котором, в отличие от «либеральных акций» царила дружеская и миролюбивая атмосфера, пропитанная чувством единства и любви к стране.

Именно для совершения провокаций на митинг-концерте и явилась на проспект Сахарова Ольга Мисик. Она открыто оскорбляла собравшихся на праздник людей и назвала «ватой», однако окружающие понимали, что целью «символа протестов» является провокация, и не реагировали на нее.

«Символ протеста» Мисик оскорбляла пришедших на митинг-концерт москвичей

Не добившись быстрого результата, Мисик  попыталась использовать массовость мероприятия на Сахарова в своих целях, и обратилась к группе людей с призывом своим вызывающим поведением провоцировать полицию на задержания. Но и здесь ее ждала неудача, так как журналист Юлия Витязева опубликовала в своем  Teeelegram-канале переписку, с призывами к сторонникам выйти на «митинг ваты» и устроить там беспорядки.

Полицейские, которые обеспечивали на митинг-концерте порядок и безопасность граждан, как всегда, сработали профессионально и оперативно задержали в общей сложности шесть провокаторов, которые, вняв, в числе прочего, и призывам Мисик, пытались испортить москвичам День Государственного флага.

«Символ протеста» Мисик оскорбляла пришедших на митинг-концерт москвичей

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Автор: Александр Люблинский
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