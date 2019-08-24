Вертолет Ми-2 разбился на Кубани

Источник в экстренных службах Краснодарского края сообщает о том, что в Каневском районе вертолет Ми-2 потерпел крушение. Пилот, по предварительной информации, погиб.

«В районе станицы Челбасская Каневского района упал вертолет. По предварительным данным, погиб один человек, это пилот», - приводит Агентство ТАСС, сообщение представителя краснодарских экстренных служб.

При этом уточняется, что винтокрылая машина, принадлежавшая местному индивидуальному предпринимателю, выполнял в районе сельскохозяйственные работы. На месте падения вертолета вспыхнул пожар, который к настоящему моменту потушили.

Подробности произошедшего и причины крушения вертолета в настоящее время уточняются.