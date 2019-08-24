В Совфеде назвали глупостью намерение Туска пригласить в G7 Украину

Глава Европейского совета Дональд Туск высказался против возвращения РФ в клуб G7, предложив пригласить на следующий саммит «Большой семерки» Украину. С такой инициативой Туск выступил на пресс-конференции перед началом саммита G7 во французском Биаррице.

«Сегодня же я постараюсь убедить своих собеседников в том, что на следующий саммит G7 будет лучше пригласить Украину, конечно в качестве гостя, чтобы услышать мнение ее нового президента», — говорит Туск, добавив, что он уже успел обсудить этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским, и тот «проявил большую заинтересованность».

Зампред комитета Совета Федерации РФ Александр Бабаков, беседуя с «Политикой сегодня» отметил, что намерение Туска пригласить Украину в клуб — глупость. Так, глава Евросовета лишний раз пытается напомнить о себе резкими заявлениями вместо нормальной политической деятельности.

«Не все глупости в этой жизни нужно комментировать. Где Украина и где «большая семерка»? Людям просто хочется напомнить о себе. Напоминают не всегда продуманными заявлениями», — говорит Бабаков.

Сенатор также отметил, что о возвращении формата G8 говорить не приходится. На фоне «большой двадцатки» — он уже неактуален, поскольку G20 прекрасно выполняет свои функции.

«G8 для нас уже не существует, поэтому «большую восьмерку» вернуть невозможно. Возможно, только изменить G7», — полагает Бабаков.

«Большая восьмерка» прекратила существование в 2014 году после возвращения Крыма Россией. Тогда лидеры ведущих стран отказались от участия в «восьмерке», саммит которой должен был пройти в Сочи.