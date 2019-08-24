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18:57   24 Августа 2019
Россия

Организаторы митинга-концерта на Сахарова не мешали либеральным СМИ освещать мероприятие

Организаторы митинга-концерта на Сахарова не мешали либеральным СМИ освещать мероприятие

Организаторы концерта на Сахарова, который посвящен Дню Государственного флага РФ, не препятствовали журналистам либеральных и оппозиционных изданий. Их сотрудники свободно перемещались, снимали материал и общались с гостями мероприятия, отмечает ФАН.

Напомним, в субботу, 24 августа, в честь 350-летия флага России московские власти организовали праздничный митинг-концерт с участием звезд эстрады, известных спортсменов, героев РФ и СССР и ученых. По официальной информации главного управления МВД Москвы, к 15.30 мероприятие посетило более 100 тысяч человек. 

Организаторы обеспечили доступ к освещению мероприятия сотрудникам абсолютно всех средств массовой информации, несмотря на политические и прочие взгляды. На Сахарова в субботу присутствовали журналисты крупных московских изданий, федеральных СМИ, а также корреспонденты «МБХ Медиа», телеканала «Дождь», «Новой газеты» и других массмедиа. Ни организаторы, ни полиция никак не чинили препятствий работе журналистов, которые проводили трансляции и делали снимки.

Стоит отметить, что организаторы различных митингов, в том числе незаконных, от так называемой оппозиции разрешают освещать мероприятия только сотрудникам «своих» СМИ, которые в угоду собственным интересам интерпретируют информацию, преувеличивая число посетителей, игнорируют провокации, не снимают агрессивное поведение в отношении правоохранителей.

Примечателен случай с корреспондентами издания Baza, которых 20 июля не пустили на митинг оппозиции организаторы мероприятия, сказав, что это СМИ является «помойкой». Сооснователь Baza Никита Могутин в своем Telegram-канале в ответ на этот жест назвал оппозиционеров лицемерами, попытки которых обречены на провал.

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Автор: Ульяна Гербер
#сми #сахарова #митинг-концерт #день флага

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