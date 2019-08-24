Корреспонденты ФАН назвали Триполи «заброшенным раем»

Двое журналистов Федерального агентства новостей прибыли в столицу Ливии Триполи, где ранее – в мае текущего года – были задержаны проводившие соцопросы сотрудники российского Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан.

Командировке корреспондентов ФАН Владимира Малянова и Альгирдаса Микульскиса в Северную Африку предшествовала длительная подготовительная работа по оформлению документов, чтобы пребывание российских журналистов на подконтрольной Триполи части Ливии было легальным. И вот, спустя 1,5 месяца переговоров, корреспонденты прибыли в Ливию и делятся своими впечатлениями от Триполи.

«Сегодня мы впервые вышли из отеля в город, ознакомиться с будущим «рабочим местом». Выходили, надо заметить, с некоторым душевным трепетом — слишком много мрачных слухов о нынешней обстановке в Тараблусе-Триполи бродит нынче по Интернету. Да и российский консульский работник в Тунисе, узнав, куда мы собираемся, посмотрел на нас с нескрываемой жалостью и, кажется, мысленно покрутил пальцем у виска», — передает их слова ФАН.

Также журналисты пишут, что когда они, вооружившись загранпаспортами, все же вышли в город, оказалось, что они попали в заброшенный рай – в город, который когда-то был прекрасен, а сейчас полон недостроенных небоскребов и закрытых из-за отсутствия туристов отелей. Пальмовые рощи и парки выглядят забытыми и неухоженными, на обочинах дорог множество брошенных автомобилей, а за порядком на улицах следят местные жители, а не коммунальные службы и это бросается в глаза.

Также корреспонденты ФАН сообщают, что в Триполи есть действующий городской пляж, на котором почти никого нет, несмотря на отличную погоду и только ветер гоняет по песку полиэтиленовые пакеты.

Особое внимание корреспонденты уделили идеально ровным дорогам, которые были построены 30 лет назад.

«Сказать, что обстановка в городе нервная? Нет! Люди живут обычной жизнью, несмотря на то, что линия фронта проходит в 10 – 15 километрах от центра, и шальные мины частенько рвутся в пригородах. Совсем не видно ни полиции, ни армии – только один раз мы заметили франтоватого регулировщика в белоснежной форме, да какой-то затрапезный пикап с пулеметом на борту», — поделились они.

Магазины в городе работают и в них полно покупателей, играют дети, под пальмами сидят и разговаривают старики, при этом совсем нет попрошаек и нищих. На русских журналистов местные жители реагируют спокойно дружелюбно и заинтересовано.

«Да, этот рай мог быть не заброшенным, а вполне действующим и туристическим, если бы... Слишком много «если бы» для того, чтобы это случилось в обозримом будущем. И от обычных ливийцев тут, кажется, мало что зависит. А общие ощущения? Нет, не тревожно. Но как-то маятно и ненадежно. Хрупко...», — заключили корреспонденты.

Напомним: сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан въехали в Ливию совершенно законно и проводили там социологические исследования. Изначально местные власти с интересом отнеслись к их научной работе, но в ночь с 16 на 17 мая текущего года россияне были задержаны в Триполи и перестали выходить на связь. Прояснить ситуацию с ними пытаются МИД России, политики и общественные организации, однако к настоящему моменту разрешить ее не удалось.