Порошенко заявил, что не пришел на День независимости, так как не было парада

Экс-президент Украины проигнорировал празднование Дня независимости и не явился на проходившие в Киеве торжественные мероприятия из-за того, что в этом году руководство страны приняло решение отменить традиционный военный парад.

Вместо парада торжества по случаю 28-й годовщины независимости Украины открыл президент страны Владимир Зеленский. При этом на Майдане присутствовали все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко.

Поинтересоваться у Порошенко, почему его не было на празднике, удалось журналистам местного издания «Левый берег»:

«Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал уважение нашим бойцам, - заявил экс-през-идент, добавив при этом: - Я с уважением и почтением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо».

При этом он добавил, что собирается сделать все возможное, чтобы военные парады продолжали выполнять свою функцию – поддерживать патриотизм и объединение страны.