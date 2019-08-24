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18:07   24 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко заявил, что не пришел на День независимости, так как не было парада

Порошенко заявил, что не пришел на День независимости, так как не было парада

Экс-президент Украины проигнорировал празднование Дня независимости и не явился на проходившие в Киеве торжественные мероприятия из-за того, что в этом году руководство страны приняло решение отменить традиционный военный парад.

Вместо парада торжества по случаю 28-й годовщины независимости Украины открыл президент страны Владимир Зеленский. При этом на Майдане присутствовали все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича и Петра Порошенко.

Порошенко заявил, что не пришел на День независимости, так как не было парада

Поинтересоваться у Порошенко, почему его не было на празднике, удалось журналистам местного издания «Левый берег»:

«Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал уважение нашим бойцам, - заявил экс-през-идент, добавив при этом: - Я с уважением и почтением отношусь к праву президента проводить или не проводить парады. Мое личное мнение, что в воюющей стране парады проводить надо».

При этом он добавил, что собирается сделать все возможное, чтобы военные парады продолжали выполнять свою функцию – поддерживать патриотизм и объединение страны.

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Автор: Александр Люблинский
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