Восемь человек стали жертвами падения автобуса с моста в Бангладеш

Минимум семь человек погибли и еще 20 были ранены после того, как автобус съехал с моста и рухнул в канаву в округе Фаридпур в Бангладеш. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Отмечается, что авария произошла днем в субботу, 24 августа на шоссе Дакка-Фаридпур. На момент трагедии транспортное средство направлялось в населенный пункт Паткати округа Гопалгандж из Дакки.

Шесть человек погибли на месте. Еще двое скончались в больнице.