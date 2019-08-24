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17:48   24 Августа 2019
Весь мир

Восемь человек стали жертвами падения автобуса с моста в Бангладеш

Восемь человек стали жертвами падения автобуса с моста в Бангладеш

Минимум семь человек погибли и еще 20 были ранены после того, как автобус съехал с моста и рухнул в канаву в округе Фаридпур в Бангладеш. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию.

Отмечается, что авария произошла днем в субботу, 24 августа на шоссе Дакка-Фаридпур. На момент трагедии транспортное средство направлялось в населенный пункт Паткати округа Гопалгандж из Дакки.

Шесть человек погибли на месте. Еще двое скончались в больнице.

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Автор: Алла Ларионова
#дтп #бангладеш

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