В Екатеринбургской епархии объяснили слова священника, проклявшего авиакомпанию «Победа»

В Екатеринбургской епархии объяснили слова настоятеля екатеринбургского храма во имя Державной иконы Божией Матери игумена Вениамина (Виталия Райникова), который разместил на своей страничке в Facebook пост о том, что он проклинает авиакомпанию «Победа». Инцидент произошел 21 августа, когда в аэропорту «Внуково» женщину, летевшую на похороны родственника, не пустили на рейс в Чебоксары из-за крупногабаритного багажа.

«Политика сегодня» обсудила слова священника с представителем Екатеринбургской епархии епископом Нижнетагильским и Невьянским Евгением (Кульбергом).

«Когда человек, что-то говорит или пишет, он обладает определенной информацией и имеет некий эмоциональный заряд. То, что сотрудники компании поступили бесчеловечно — это факт. Вопрос в том — они будут продолжать это делать или они будут меняться в лучшую сторону. Резкие и с вызовом слова, которые произнес отец Вениамин — это слова, которые были обращены к руководству компании», — объясняет епископ.

По мнению священнослужителя, руководству компании необходимо входить в положение людей, обращать внимание на причины их перелета. Как объясняет Кульберг, проклятие — это не крест, который батюшка ставит на перевозчика, а призыв измениться к лучшему.

«Если компания прислушается, то выиграет и компания, и пассажиры, которые прибегают к ее услугам», — полагает епископ.

Кульберг вспомнил и свой опыт перелетов «Победой». Он также столкнулся с неадекватным поведением ее сотрудников при досмотре багажа, поэтому решил сменить перевозчика.