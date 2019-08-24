Беглов по просьбе жителей Купчино распорядился разобрать заброшенный магазин

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов посетил в субботу Фрунзенский район, где пообщался с местными жителями и по их просьбе отдал распоряжение начать разборку здание заброшенного и ставшего опасным магазина «Северная птицефабрика».

Об этом в субботу 24 августа сообщает информагентство «Невские новости». Как пожаловались Беглову жители Купчино, в настоящее время заброшенное здание старого магазина, где за последние несколько лет уже не раз случался пожар, притягивает к себе разного рода асоциальные субъектов – алкоголиков и наркозависимых граждан, при этом оно постепенно разрушается и своим видом портит внешний облик района.

Также жители добавили, что уже обращались в комитет имущественных отношений и в районную администрацию, но вопрос об устранении проблемы с заброшенным магазином был отложен до октября текущего года. Глава региона заверил их, что сотрудники МЧС уже завтра – в воскресенье 25 августа приступят к сносу здания.

«Нужно загнать сюда технику и снести. Это уже опасно, может начаться пожар. В рамках противопожарной безопасности, антитеррора нужно сюда вызвать МЧС, пусть они составят соответствующий акт», - сказал врио губернатора.

Как отмечает издание, магазин находится на земельном участке площадью 105 квадратных метров, который был передан в аренду ООО «ГАЛС». Однако организация арендную плату не платила и КИО обратился в суд с иском о расторжении договора, выдворении арендатора с участка и взыскании с него 1,8 миллиона рублей задолженности. Требования были удовлетворены. При этом отмечается, что на публичной кадастровой карте данный земельный участок указан без каких-либо построек, то есть магазин является нестационарным торговым объектом.

Администрация Фрунзенского района еще в ноябре 2016 года предлагала снести заброшенный магазин и освободить земельный участок в порядке, который предусматривается пунктом 27.8 постановления петербургского Правительства.