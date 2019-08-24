Посол РФ в Великобритании Яковенко завершил миссию

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко закончил дипломатическую миссию и вернулся на родину в субботу, 24 августа. Об этом говорится на сайте посольства в Лондоне.

Временным поверенным в делах посольства назначен советник-посланник Иван Володин, отмечается в сообщении.

Яковено занимал пост посла с 2011 года В системе МИД он работает с 1976 года. С 2000 по 2005 год Яковенко был главным спикером дипведомства и возглавлял департамент информации и печати. В 2005-2011 годах работал замминистра, затем стал послом в Лондоне.

СМИ узнали о предстоящей смене главы дипмиссии в Великобритании еще в апреле.