Онищенко объяснил причины роста числа больных ожирением в Алтайском крае

Число россиян больных ожирением возросло почти в 1,5 раза за последние пять лет. Об этом сообщил Минздрав РФ. Регионом с наибольшим уровнем заболеваемости ожирением в 2018 году стал Алтайский край, где на 100 тысяч населения приходится почти шесть тысяч людей, страдающих от ожирения. Далее идут Курганская область, где зафиксировано 2711,4 случая, Тюменская область, где 2634,9 больных ожирением, Ямало-Ненецкий автономный округ (2626,7) и Оренбургская область, в которой врачи начитали 2319 случаев.

Наименьший уровень заболеваемости ожирением по итогам прошлого года был зафиксирован в Приморском крае — 387,6 случая на 100 тысяч населения.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рассказал «Политике сегодня», что статистику Минздрава следует связать с тем, что в Алтайском крае хорошо налажена работа по регистрации случаев заболевания, потому как сегодня диагноз «ожирение» фиксируют врачи в центральных регионах все реже.

«Я бы связал это прежде всего со статистикой. Это работа медиков влияет на статистику. Потому что не национальных, ни этических, ни бытовых особенностей ни в Алтае, ни в Тюмени, ни в Хакассии я не вижу», — сказал Онищенко.

К тому же, данные, как считает Онищенко не сильно разнятся, поскольку примерно 5567 человек не такая и большая цифра для Алтайского края.

«Особенностей питания никаких нет. В сельской области [жители] едят и мясо, и картофель и мучное», — говорит депутат.

Причиной ожирения является, в первую очередь, неправильное питание, большое потребление углеводов, которыми мы обеспечиваем энергетический баланс в организме. Повышает риск возникновения ожирения и низкий уровень потребления овощей и нарушенный режим питания — врачи не советуют пренебрегать комплексными завтраками, обедом и ужином и обходиться только перекусами.