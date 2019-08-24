Вассерман считает, что «оппозицию» не устраивает само существование России

Так называемая оппозиция, недовольная недопуском ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за большого количества брака, вновь подала заявку на митинг в центре российской столицы. В новой заявке на 24 августа значился митинг и шествие, пишет «Слово и дело».

Но в этот день в городе проходят массовые мероприятия, приуроченные ко Дню флага России, потому власти Москвы были вынуждены отклонить заявку. Правда, это, вероятнее всего, оппозиционную тусовку не очень расстроило, так как по предыдущим акциям видно, что ее основная цель — провокация столкновений с правоохранителями, а вовсе не поддержка недопущенных до выборов кандидатов.

Журналист, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман уверен, что действия российских властей, которые отказывают недовольным в проведении акции там и тогда, где лидерам оппозиции вздумается, никак не ущемляет права законопослушных граждан.

По его мнению, деятелей так называемой оппозиции не устраивают ни российские законы, ни вообще существование страны и народа.

«Поэтому, неудивительно, что любое напоминание им о существовании у нас законов, которые защищают интересы большинства народа, воспринимается этими деятелями как ущемление своих прав. Но я не вижу необходимости защищать права тех людей, которые считают мои права неприемлемыми», — отметил спикер.

Стоит отметить, что организаторы этих акций задолго до сегодняшней субботы знали о запланированных мероприятиях, ведь соответствующая информация давно появилась на сайте мэрии Москвы. И логично было бы предположить, что власти отдадут приоритет большинству москвичей, которые захотят выйти на улицы, чтобы праздновать, а не провоцировать полицию. Но, как уже отметил эксперт, внесистемная оппозиция плюет на права законопослушных граждан, а потому может снова попытаться разжечь конфликт, навязывая себя горожанам.