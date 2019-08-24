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16:46   24 Августа 2019
Россия

Министерство обороны опубликовало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Министерство обороны опубликовало видео пуска «Булавы» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Видеоролик успешного пуска баллистической ракеты «Булава» с находившейся в Баренцевом море атомной подводной лодки «Юрий Долгорукий» по учебной цели, расположенной на полигоне «Кура» на Камчатке, опубликовало в субботу Министерство обороны РФ на YouTube.

Также сообщается, что с атомной подлодки «Тула», расположенной в приполюсном районе Северного Ледовитого океана, была успешно запущена баллистическая ракета «Синева», успешно поразившая учебную цель в Архангельской области – на полигоне «Чижа».

Как отметили в оборонном ведомстве, проведенные стрельбы подтвердили работоспособность всех систем пусковых ракетных комплексов на подводных лодках, а также характеристики баллистических ракет.

Жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета Р-29РМ «Синева», была разработана еще в Советском союзе для подводных лодок проекта 667БДРМ. Твердотопливная МБР Р-30 «Булава», разработкой которой с середины 1990-х годов занимался Московский институт теплотехники, предназначена для вооружения атомных субмарин проекта  955 «Борей», на которых предусмотрено 16 пусковых ракетных установок.

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Автор: Александр Люблинский
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