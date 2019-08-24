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16:28   24 Августа 2019
Россия

Крымские татары отказались от предложенной Зеленским автономии

Крымские татары отказались от предложенной Зеленским автономии

Крымским татарам не нужна какая-либо призрачная национально-территориальная автономия, а украинскому президента Владимиру Зеленскому пора прекратить вмешиваться во внутренние дела полуострова. Такое заявление сделал глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в субботу, 24 августа. 

Ранее президент Украины заявил, что Верховная рада готова рассмотреть вопрос о создании «крымско-татарской автономии» на полуострове. Зеленский подчеркнул, что партия «Слуга народа7 готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.

Украинский лидер также выразил уверенность, что Украина вернет Крым.

«Крымские татары живут у себя дома в России и обеспечены всем необходимым для развития. Мы призываем Зеленского не спекулировать на крымско-татарском вопросе и прекратить вмешиваться во внутренние дела российского Крыма», — цитирует Умерова РИА Новости.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #крым #зеленский

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