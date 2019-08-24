Крымские татары отказались от предложенной Зеленским автономии

Крымским татарам не нужна какая-либо призрачная национально-территориальная автономия, а украинскому президента Владимиру Зеленскому пора прекратить вмешиваться во внутренние дела полуострова. Такое заявление сделал глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров в субботу, 24 августа.

Ранее президент Украины заявил, что Верховная рада готова рассмотреть вопрос о создании «крымско-татарской автономии» на полуострове. Зеленский подчеркнул, что партия «Слуга народа7 готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.

Украинский лидер также выразил уверенность, что Украина вернет Крым.