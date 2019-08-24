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15:56   24 Августа 2019
Весь мир

Макрон и Трамп провели встречу в Биаррице перед саммитом G7

Макрон и Трамп провели встречу в Биаррице перед саммитом G7

Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп провели перед началом саммита «Большой Семерки» в городе Бирриц рабочий завтрак.

Об этом со ссылкой на организаторов саммита в субботу сообщает агентство ТАСС, отмечая, что Макрон и Трамп проводят переговоры с глазу на глаз.

Ранее президент Франции в своем субботнем обращении к нации, заявил, что странам «Большой Семерки» необходимо скоординировать свои позиции и выработать ряд полезных решений. При этом он подтвердил, что в формате G7 существуют серьезные разногласия.

Как сообщали СМИ, порт президента США прибыл в аэропорт города Биарриц на юго-западе Франции около 1,5 часов назад.

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Автор: Александр Люблинский
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