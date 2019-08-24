Участие в митинг-концерте на проспекте Сахарова принимают 100 тысяч человек

Митинг-концерт на проспекте академика Сахарова в Москве, посвященный Дню российского флага, собрал 100 тысяч участников.

Об этом в середине дня в субботу сообщают организаторы мероприятия, отмечая, что цифру в сто тысяч участников митинга показали результаты подсчета на рамках металлодетекторов.

Ранее в субботу на официальном сайте мэра столицы сообщалось, что к 14:00 на праздник в честь 350-летия Государственного флага России собралось свыше 70 тысяч человек.

На праздничном концерте выступают звезды отечественной эстрады, а также на мероприятие в качестве гостей приглашены Герои Советского Союза и Герои России, известные спортсмены, ученые, испытатели и общественные деятели.

Митинг-концерт в День Государственного флага России проводится на проспекте Сахарова в столице по инициативе «Российского союза ветеранов Афганистана» и Клуба Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы по Москве и области.