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 Участие в митинг-концерте на проспекте Сахарова принимают 100 тысяч человек

Участие в митинг-концерте на проспекте Сахарова принимают 100 тысяч человек
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15:26   24 Августа 2019
Россия

Участие в митинг-концерте на проспекте Сахарова принимают 100 тысяч человек

Участие в митинг-концерте на проспекте Сахарова принимают 100 тысяч человек

Митинг-концерт на проспекте академика Сахарова в Москве, посвященный Дню российского флага, собрал 100 тысяч участников.

Об этом в середине дня в субботу сообщают организаторы мероприятия, отмечая, что цифру в сто тысяч участников митинга показали результаты подсчета на рамках металлодетекторов.

Ранее в субботу на официальном сайте мэра столицы сообщалось, что к 14:00 на праздник в честь 350-летия Государственного флага России собралось свыше 70 тысяч  человек.

На праздничном концерте выступают звезды отечественной эстрады, а также на мероприятие в качестве гостей приглашены Герои Советского Союза и Герои России, известные спортсмены, ученые, испытатели и общественные деятели.

Митинг-концерт в День Государственного флага России проводится на проспекте Сахарова в столице по инициативе «Российского союза ветеранов Афганистана» и Клуба Героев СССР, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы по Москве и области.

Участие в митинг-концерте на проспекте Сахарова принимают 100 тысяч человек

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Автор: Александр Люблинский
#москва #россия #праздник #общество #митинг-концерт #день флага

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