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15:30   24 Августа 2019
Россия

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» попал в российскую Книгу рекордов

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» попал в российскую Книгу рекордов

Флешмоб «Флаг-рекордсмен», приуроченный ко дню российского флага, попал в Книгу рекордов, как самое большое полотно с изображениями флагов муниципалитетов. Акция состоялась на проспекте Академика Сахарова в Москве в субботу, 24 августа. 

По словам эксперта Книги рекордов России Александра Пересвета, общая суммарная площадь с изображениями флагов с результатом 2541 квадратный метр официально зарегистрирована. Он отметил, что инициатива разрабатывалась с августа прошлого года.

«Полотна — символы муниципальных образований, городов, землячеств, вузов. Те символы, которые объединяют их, ассоциируются с их конкретной работой, проживанием, мы объединили в одно большое полотно, которое больше 2000 квадратных метров», — рассказал он.

Приуроченные к 350-летию флага России мероприятия проходят по всей стране. Триколор площадью 500 квадратных метров развернули в Хасавюртовском районе Дагестана.

 Масштабный концерт с участием звезд российской эстрады начался на Сахарова в 14:00.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #флаг россии #сахарова

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