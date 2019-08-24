Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Глава Евросовета Дональд Туск высказался против возвращения РФ в формат G8 и предложил пригласить на следующую встречу лидеров G7 Украину в качестве гостя. Такое заявление он сделал на пресс-конференции перед началом саммита в Биаррице в четверг, 24 августа.

Причины, по которым приглашение России было отозвано в 2014 году, всё ещё актуальны...Я постараюсь убедить своих собеседников, что лучше пригласить Украину в качестве гостя, конечно на следующий», — отметил Туск.

По словам Туска, к «аннексии Крыма» добавились и другие вещи, например «провокации России в Азовском море». Напомним, саммиты «Большой семерки» проходят с 1973 года. С 1997 года в G7 постоянно участвовала Россия, преобразовав формат в G8. Однако в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ вновь был возвращен формат «семерки». Запад осудил такой шаг России, мировые лидеры отказались приезжать на G8 в Сочи и собрались без президента РФ Владимира Путина в Брюсселе.

Ранее CNN сообщал, что глава Франции Эмманюэль Макрон предложил вернуть Россию в G7. С такой инициативой он выступил во время телефонной беседы с американским коллегой Дональдом Трампом. Тот согласился с аргументами и позже высказал предложение уже публично.