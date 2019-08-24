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15:05   24 Августа 2019
Россия

Лебедев заявил, что его бесят «инфантильные бездельники» либералы

Лебедев заявил, что его бесят «инфантильные бездельники» либералы

Известный дизайнер Артемий Лебедев назвал либералов «инфантильными бездельниками», которые разваливают его созидательные мотивы. Мнением он поделился в видео-интервью с журналистом Ириной Шихман. 

«Меня прям бесят либеральные аргументы бездельников, которые говорят, что сейчас все плохо, а мы хотим хорошо», — заявил дизайнер.

Лебедев уверен, что либералы не должны ничем заниматься, потому что ничего не умеют. Выходом на протестные акции эти люди пытаются показать окружающим, что якобы не предают свои идеалы и сражаются за лучшее будущее. Он считает, что таким образом митингующие «покупают себе микроиндульгенцию».

Он также сравнил митингующих с родителями, которые покупают детям игрушки, чтобы показать «какие они хорошие».

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Автор: Арсений Аскольский
#лебедев #либералы

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