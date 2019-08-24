Лебедев заявил, что его бесят «инфантильные бездельники» либералы

Известный дизайнер Артемий Лебедев назвал либералов «инфантильными бездельниками», которые разваливают его созидательные мотивы. Мнением он поделился в видео-интервью с журналистом Ириной Шихман.

«Меня прям бесят либеральные аргументы бездельников, которые говорят, что сейчас все плохо, а мы хотим хорошо», — заявил дизайнер.

Лебедев уверен, что либералы не должны ничем заниматься, потому что ничего не умеют. Выходом на протестные акции эти люди пытаются показать окружающим, что якобы не предают свои идеалы и сражаются за лучшее будущее. Он считает, что таким образом митингующие «покупают себе микроиндульгенцию».

Он также сравнил митингующих с родителями, которые покупают детям игрушки, чтобы показать «какие они хорошие».