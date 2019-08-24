Огромный российский флаг развернули в Дагестане

Российский флаг площадью 500 квадратных метров развернули в Хасавюртовском районе Дагестана. Флешмоб приурочен к празднованию 350-летия флага России.

Об этом сообщает ФАН в субботу, 24 августа. По словам главы района Джамбулата Салавова, такой праздник укрепляет народный дух и символизирует уважение к прошлому и веру в будущее. Он отметил, что флаг очень важен для жителей страны он помогает почувствовать единение многонационального российского народа, добавил он.

В рамках празднования в селе Эндирей прошли молодежный велопробег, турнир по шахматам, соревнования по мини-футболу.

Приуроченные ко Дню флага России мероприятия проходят по всей стране. На проспекте Сахарова в Москве в 11:00 состоялся флэшмоб «Флаг-рекордсмен». Молодые люди из разных объединений и движений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и организаций.

Масштабный концерт с участием звезд российской эстрады начнется там же в 14:00.