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14:36   24 Августа 2019
Россия

Беглов заявил, что Любашинский фонтан отремонтировали на сэкономленные деньги «Водоканала»

Беглов заявил, что Любашинский фонтан отремонтировали на сэкономленные деньги «Водоканала»

В Калининском районе Санкт-Петербурга начал работать отремонтированный фонтан в Любашинском саду. Его реконструировали на сэкономленные деньги «Водоканала». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов в ходе церемонии запуска фонтана, передают «Невские новости».

Ранее в рамках проекта «Фонтан для горожан» жителям Северной столицы путем голосования выбрать один из пяти фонтанов, которые им хотелось бы восстановить. Опрос проходил с 21 марта по 3 апреля.

Три фонтана, набравшие наибольшее количество голосов, уже успели восстановить. Ими стали «Сказки детства», который находится на проспекте Королева, фонтан в саду 30-летия Октября и фонтан в Любашинском саду.

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Автор: Алла Ларионова
#петербург #беглов #фонтан

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