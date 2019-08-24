Беглов заявил, что Любашинский фонтан отремонтировали на сэкономленные деньги «Водоканала»

В Калининском районе Санкт-Петербурга начал работать отремонтированный фонтан в Любашинском саду. Его реконструировали на сэкономленные деньги «Водоканала». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора города Александр Беглов в ходе церемонии запуска фонтана, передают «Невские новости».

Ранее в рамках проекта «Фонтан для горожан» жителям Северной столицы путем голосования выбрать один из пяти фонтанов, которые им хотелось бы восстановить. Опрос проходил с 21 марта по 3 апреля.

Три фонтана, набравшие наибольшее количество голосов, уже успели восстановить. Ими стали «Сказки детства», который находится на проспекте Королева, фонтан в саду 30-летия Октября и фонтан в Любашинском саду.