Соловьев призвал Ходорковского не отсиживаться в Британии и лично выйти на митинг в Москве

Телеведущий Владимир Соловьев, комментируя размещенные в социальных сетях призывы беглого российского олигарха Михаила Ходорковского поддержать протесты в Москве, отметил, что бывший глава «Юкоса» смотрит на простых россиян, как на расходный материал.

Свое мнение Соловьев высказал в Telegram-канале, об этом в субботу сообщает информационное издание «ПолитЭксперт».

Ранее Ходорковский опубликовал в социальных сетях ряд постов, призывая москвичей голосовать за определенных кандидатов в депутаты Мосгордумы, а также с призывами продолжить выходить на протестные акции в столице.

Подобные обращения вызвали возмущение у Владимира Соловьева, который напомнил, что Ходорковский ведет свою агитацию из-за границы, сам он находится в Великобритании и не спешит подать москвичам личный пример и присоединиться к протестам.

«Сам он в Лондоне, и в Москву не собирается. Зачем? Он просто опять ищет пушечное мясо для своих схем», — написал телеведущий.

По словам Соловьева, Ходорковский, который изо всех сил изображает жертву режима, на самом деле известен своей беспринципностью и жестокостью, и его руки «в крови по локоть». Были времена, напомнил он, когда олигарх «гулял по стране как по буфету», массово скупая лояльность журналистов и депутатов, и часть нынешних либералов, представляющих СМИ, в свое время были прикормлены именно им.

При этом Соловьев посоветовал российской молодежи не поддаваться на призывы Ходорковского и ему подобных:

«Очнитесь. Почитайте про МБХ и Навального с сотоварищами. Они на вас наводят морок. Вы для них лишь расходный материал. Они не идеалисты и не романтики. Ими движут алчность, эго, жажда мести, болезненное тщеславие», — написал он.

При этом Соловьев напомнил, что никто из либеральных подстрекателей не станет помогать тем, кто, поддавшись на их призывы» выйдет на незаконные митинги и будет арестован. Всех, угодивших за решетку, ждет печальная судьба, как это уже было с Удальцовым и фигурантами «Болотного дела», которых на произвол судьбы бросил Навальный, и с сотрудниками «Юкоса», брошенных без защиты «Ходорковским». Бесполезно искать помощи и сочувствия у подобных людей, подчеркнул телеведущий, так как у них нет совести.

Напомним: за участие в массовых беспорядках, спровоцированных на незаконных митингах в Москве, под арестом находятся 13 человек. Призывавшие людей к незаконным действиям оппозиционеры не спешат оказать арестантам помощь, ограничиваясь лишь постами в социальных сетях. В частности, Навальный, который тратит миллионы рублей на отдых заграницей, заявил, что готов выделить по тысяче рублей на помощь каждому из арестованных, то есть всего 13 тысяч рублей.

В пятницу 23 августа Михаил Ходорковский публично раскритиковал Навального и его проект «Умное голосование», предложив в качестве альтернативы составить свой собственный перечень «правильных кандидатов». Либеральное общество, и без того раздираемое противоречиями, неоднозначно отреагировало на поступок бывшего главы «Юкоса». И теперь, часть оппозиционеров, раскритиковавших, подобный шаг Ходорковского, возможно, может лишиться одного из источников финансирования.

Проект «Умное голосование», продвигаемый командой Навального, ранее раскритиковали многие журналисты, публицисты и писатели. Даже бывший юрист «ФБК» Виталий Серуканов, назвал идею непонятной, беспринципной и провальной. Журналист Леся Рябцева, предположила, что Навальный хочет использовать «Умное голосование» для выкачивания денег у россиян, а писатель Дмитрий Лекух добавил, что регистрация, которая требуется на сайте проекта, это на самом деле сбор персональных данных пользователей, для дальнейшей перепродажи базы.