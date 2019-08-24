Путин недоволен ситуацией в угледобывающей отрасли

Российский лидер Владимир Путин счел недопустимой ситуацию, когда в угольной отрасли работникам, выполняющим одну и ту же работу, выплачивают разную заработную плату. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в субботу, 24 августа.

Он подчеркнул, что Путин подписал перечень поручений после встречи с руководителями угледобывающих регионов и представителями отрасли.

«Президент остался весьма недоволен и посчитал недопустимой ситуацию, о которой ему рассказали участники встречи, в частности профсоюзы», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что президент счел неудовлетворительным и некоторые другие моменты, на исправление которых нацелен подписанный перечень поручений. Распоряжения даны практически за сутки до Дня шахтера, отметил пресс-секретарь.

Напомним, Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности, а также дал ряд других поручений касательно шахтеров.