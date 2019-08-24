Google закрыл отзывы о ресторане «Армения», чтобы избавиться от ботов Навального

Московский ресторан «Армения», который находится на Тверской, понес немалые убытки из-за несогласованной акции так называемой «оппозиции», которая прошла в центре российской столицы 27 июля этого года, пишут «Народные новости».

В субботний вечер руководство заведения было вынуждено закрыть его из-за угрозы безопасности клиентов. В тот день крайне агрессивные сторонники блогера Алексея Навального устроили незаконное шествие по Тверской, сопровождаемое множественными провокациями.

Московские власти предъявили организаторам акции иски на общую сумму порядка 13 миллионов рублей. Администрация «Армении» также решила возместить убытки за потерю клиентов, оценив ущерб в 550 тысяч рублей, однако в ответ на это оппозиционная тусовка развернула против заведения травлю.

Проплаченные «боты» Навального в отместку за иск ресторана начали обрушать его рейтинг на популярных платформах, в числе которых Google, Яндекс, Facebook, TripAdvisor и 2Gis.

Судя по еще недавним отзывам в Google, заведение пользуется у москвичей и гостей столицы популярностью. Жаловались на него на этих площадках довольно редко.

Качество блюд в «Армении» нареканий среди посетителей никогда не вызывало, потому появление сразу огромного числа негативных отзывов в сети выглядит уж слишком подозрительно.

На этот момент не могли не обратить внимание в Google и TripAdvisor. Эти платформы не захотели становиться участниками «околополитических» разборок, а потому отключили возможность оставлять о ресторане отзывы, пока ситуация с иском к «оппозиционерам» не разрешится. Владельцам ресторана «Армения» даже пришлось удалить официальный профиль на Facebook.

Все фейковые негативные отзывы были написаны малоактивными пользователями, которые ранее комментарии практически не публиковали. Напомним, недавно полиция Москвы обнаружила в московском районе Марьино целую «фабрику троллей Навального», которые орудовали в соцсетях, оставляя проплаченные комментарии с тысячи аккаунтов. В частности, боты Навального призывали в сети народ выходить на улицы и «бороться за правду» посредством беспорядков и провокаций.