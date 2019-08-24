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12:56   24 Августа 2019
Россия

Путин распорядился решить вопрос с досрочным выходом на пенсию шахтеров

Путин распорядился решить вопрос с досрочным выходом на пенсию шахтеров

Российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом говорится в документе, опубликованном  на сайте Кремля в субботу, 24 августа. 

Такие распоряжения президент РФ дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов, которая прошла недавно. Кабинету министров поручено внести в законодательство изменения о досрочном пенсионном обеспечении шахтеров. Кроме того, нужно установить тождественность профессий работников отрасли с опорой на квалификационные справочники и профессиональные стандарты.

Также Путин поручил усовершенствовать уровень медосмотров для работников угольной промышленности, особенно для тех, кто занят подземными работами. Также необходимо разобраться с порядком реабилитации занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Путин распорядился решить вопрос с досрочным выходом на пенсию шахтеров

Поручение нужно выполнить до 31 декабря 2019 года.

Ранее Путин заявил, что рост угледобычи должен сопровождаться внедрением новых технологий. Нужно уделять внимание безопасности, а не гнаться за миллиона в ущерб природе, отметил глава государства. 

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #пенсия #шахтеры

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