Путин распорядился решить вопрос с досрочным выходом на пенсию шахтеров

Российский лидер Владимир Путин поручил проработать вопрос досрочного пенсионного обеспечения работников угольной промышленности. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля в субботу, 24 августа.

Такие распоряжения президент РФ дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов, которая прошла недавно. Кабинету министров поручено внести в законодательство изменения о досрочном пенсионном обеспечении шахтеров. Кроме того, нужно установить тождественность профессий работников отрасли с опорой на квалификационные справочники и профессиональные стандарты.

Также Путин поручил усовершенствовать уровень медосмотров для работников угольной промышленности, особенно для тех, кто занят подземными работами. Также необходимо разобраться с порядком реабилитации занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

Поручение нужно выполнить до 31 декабря 2019 года.

Ранее Путин заявил, что рост угледобычи должен сопровождаться внедрением новых технологий. Нужно уделять внимание безопасности, а не гнаться за миллиона в ущерб природе, отметил глава государства.