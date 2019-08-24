Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Флешмоб «Флаг-рекордсмен» попал в российскую Книгу рекордов

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» попал в российскую Книгу рекордов

 Участие в митинг-концерте на проспекте Сахарова принимают 100 тысяч человек

Участие в митинг-концерте на проспекте Сахарова принимают 100 тысяч человек
Заявление Омеляна об украинском флаге над Владивостоком в Госдуме назвали наивным

Заявление Омеляна об украинском флаге над Владивостоком в Госдуме назвали наивным

 Савченко считает, что россияне скоро начнут понимать украинцев

Савченко считает, что россияне скоро начнут понимать украинцев

Глава британского Центробанка предложил отказаться от резервного доллара

Глава британского Центробанка предложил отказаться от резервного доллара

 Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль
Флешмоб «Флаг-рекордсмен» попал в российскую Книгу рекордов

Флешмоб «Флаг-рекордсмен» попал в российскую Книгу рекордов

 Участие в митинг-концерте на проспекте Сахарова принимают 100 тысяч человек

Участие в митинг-концерте на проспекте Сахарова принимают 100 тысяч человек
Заявление Омеляна об украинском флаге над Владивостоком в Госдуме назвали наивным

Заявление Омеляна об украинском флаге над Владивостоком в Госдуме назвали наивным

 Савченко считает, что россияне скоро начнут понимать украинцев

Савченко считает, что россияне скоро начнут понимать украинцев

Глава британского Центробанка предложил отказаться от резервного доллара

Глава британского Центробанка предложил отказаться от резервного доллара

 Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль
12:42   24 Августа 2019
Россия

Аппаратура транспортного корабля «Союз МС-14» полностью работоспособна

Аппаратура транспортного корабля «Союз МС-14» полностью работоспособна

Вся аппаратура транспортного корабля «Союз МС-14» полностью работоспособна, сейчас он прибывает в ожидании новой попытки стыковки. Об этом рассказал первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

По его словам, было проведено построение орбитальной ориентации и закрутка корабля. В настоящее время он находится в режиме хранения на орбите. В понедельник будет предпринята еще одна попытка стыковать «Союз МС-14» с МКС.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алла Ларионова
#мкс #корабль союз

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...