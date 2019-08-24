Вся аппаратура транспортного корабля «Союз МС-14» полностью работоспособна, сейчас он прибывает в ожидании новой попытки стыковки. Об этом рассказал первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

По его словам, было проведено построение орбитальной ориентации и закрутка корабля. В настоящее время он находится в режиме хранения на орбите. В понедельник будет предпринята еще одна попытка стыковать «Союз МС-14» с МКС.