Поддержанный Яшиным и Навальным на выборах в МГД Колмагоров скрывал судимость за коррупцию

Об этом в субботу сообщает информационное агентство NationNews, отмечая, что Яшин с Навальным, умалчивая о том, что в действительности заставило Колмагорова принять решение отказаться от предвыборной гонки, поспешили обвинить московские власти в давлении на своего союзника.

Колмагоров, заявил о своем решении сняться с выборов накануне 23 августа. Об этом он написал в своем микрооблоге Twitter, извинившись перед избирателями, а также пообещав, что и без мандата продолжит бороться. При этом кандидат в депутаты 45-го округа Москвы не стал объяснять причины своего решения, уклончиво отметив, что есть некие сложности.

При этом Яшин воспользовался моментом, чтобы заявить, что власти столицы, якобы осознавая, что именно он пользуется «доминирующей поддержкой» у избирателей 45-го округа, а также желая воспрепятствовать «Умному голосованию», оказали на поддержанного им кандидата давление.

С аналогичным заявлением выступил и Алексей Навальный, который ранее поддерживал самого Яшина, уличенного в фальсификации подписей, и на этом основании не зарегистрированного на выборы в МГД.

Также ближайший помощник Навального Леонид Волков поспешил заявить, что снятие Колмагорова с выборов доказывает «эффективность» «Умного голосования», в связи с чем он вновь обратился к россиянам с призывом регистрироваться на соответствующем сайте.

Стоит отметить, что настойчивые призывы сторонников Навального к избирателям оставлять свои персональные данные, регистрируясь в программе «Умное голосование», вызвало критику даже среди его единомышленников-оппозиционеров. Например беглый олигарх Михаил Ходорковский высказал опасения, что собранная таким образом база данных может оказаться в руках силовиков, а значит Навальный сыграет на руку Кремлю.

Реальная же причина того, что Колмагоров решил отказаться от участия в предстоящих выборах, на самом деле далека от измышлений команды Навального. Как стало известно Telegram-каналу «Проверочная», кандидат в депутаты Мосгордумы имеет судимость по уголовной статье «Присвоение или растрата, совершенные неоднократно; лицом с использованием служебного положения», по которой он в 2001 году по решению суда получил три года условно.

Русскоязычный сегмент интернета бурно отреагировал на распространение информации о том, что член команды «борцов за светлую Россию будущего» оказался коррупционером.

«Интересные у Навального и Яшина политические союзники», — прокомментировал новость Telegram-канал Ortega.

Ранее «борца с коррупцией» Навального уже ловили на связи с коррупционерами: например, в круг его знакомых входит бизнесмен Андрей Мищенков, который совместно с другими предпринимателями – Юрием Тимофеевым и Игорем Жужоговым, используя мошеннические схемы, наживались на государственных контрактах по обустройстве в столице детских площадок.

Напомним: выборы в Московскую государственную думу пройдут в Единый день голосования 8 сентября. По 45-му округу столицы в выборах участвуют: Евгений Турушев (от ЛДПР), Магомет Яндиев («Справедливая Россия»), и два самовыдвиженца – Михаил Конев и Валерия Касамара. Кроме того Владислав Колмагоров до сих пор числится на сайте Мосгоризбиркома зарегистрированным кандидатом в депутаты МГД.

Ранее блогер Алексей Навальный, а также незарегистрированные кандидаты Дмитрий Гудков, Илья Яшин, Любовь Соболь, Иван Жданов и другие, кому было отказано в регистрации на предстоящих выборах в связи с обнаружением в подписных листах множества «мертвых душ» и несуществующих избирателей, воспользовались решением избирательных комиссий как поводом для организации в Москве серии незаконных митингов и массовых беспорядков.