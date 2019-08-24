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 Участие в митинг-концерте на проспекте Сахарова принимают 100 тысяч человек

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12:26   24 Августа 2019
Общество

Концерт в честь Дня флага пройдет на проспекте Сахарова

Концерт в честь Дня флага пройдет на проспекте Сахарова

Грандиозный концерт, приуроченный ко Дню Российского флага, пройдет в столице на проспекте Академика Сахарова. Гостями праздника станут известные спортсмены, ученые, космонавты и общественные деятели. 

Для россиян выступят звезды российской эстрады: Филипп Киркоров, Валерия, Григорий Лепс, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, а также группы «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты». Военные песни исполнят оркестры фестиваля «Спасская башня». 

Митинг-концерт начнется в в 14:00 и продлится до 18:00, организаторы обещают насыщенную и интересную программу. Идея мероприятия принадлежит Российскому союзу ветеранов Афганистана и Клубу Героев Советского Союза.

На проспекте Академика Сахарова в 11:00 состоялся флэшмоб «Флаг-рекордсмен». Молодые люди из разных объединений и движений развернули огромное полотно, состоящее из двух тысяч флагов российских городов и организаций.

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Автор: Арсений Аскольский
#москва #сахарова #день флага

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