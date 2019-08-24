Заявление Омеляна об украинском флаге над Владивостоком в Госдуме назвали наивным

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что границы Европы простираются от Лиссабона до Владивостока. Омелян заявил, что границы будут таковыми, только если над Владивостоком будет вздернут украинский флаг.

«Я более чем уверен, что мы победим в этой очередной украинско-российской битве. Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад»,— говорит он.

«Политика сегодня» связалась с делегатом Федерального Собрания РФ в Парламентской ассамблее ОБСЕ и депутатом Госдумы Алексеем Корниенко. Политик отметил, что слова Омеляна об украинском флаге над Владивостоком смешны и наивны.

«Украинские политики достаточно наивные и утешают себя, похожи на неких приматов. Я достаточно хорошо с ними знаком <...>. И раз в три года мы встречаемся на международных площадках. Порой смешно их слушать: их доводы, высказывания, либо это инфантильное мнение по тому или иному вопросу о ситуации внутри страны или все, что касается России», — сетует Корниенко.

Депутат допустил, что такие политики как Омелян могут просто не знать истории своей страны, это доказывают не только их высказывания, но и предыдущие предвыборные кампании. Поэтому украинские «политиканы» ничего не стоят для своего народа.

«Какой там украинский флаг будет над Владивостоком — они бы свой флаг сохранили «жовто-блакитный»! Страна реально находится в жуткой нищете: все украдено и разворовано. Одно из самых коррумпированных государств в мире — это Украина», — говорит Корниенко.

«Политиканам» следовало бы превратиться в настоящих политиков: заняться решением серьезных экономических и социальных проблем на Украине, которые создало еще предыдущее правительство. Поэтому воспринимать всерьез высказывание Омеляна никак нельзя, смеется Корниенко.

«Никогда украинский флаг не будет простираться не до Владивостока, не до других границ России. Потому что этого не может быть», — считает Корниенко.

Ранее Эммануэль Макрон обратился к своим читателям на Facebook, рассказав о важной роли России в Европе и том, что РФ — глубоко европейская страна. Об этом французский президент поведал на русском языке.