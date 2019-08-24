Глава британского Центробанка предложил отказаться от резервного доллара

Зависимость мира от американского доллара, как от резервной валюты, сопряжена с излишними рисками, поэтому нужно заменить его другой – электронной – валютой, которая поможет стабилизировать финансовую систему.

Такое мнение в интервью телеканалу CNBC высказал глава Банка Англии Марк Карни.

«В многополярном мире нужна многополярная валюта», - подчеркнул глава Центробанка Великобритании, отметив, что новая валюта должна будет основываться на мировой корзине товаров.

По словам Карни, из-за торговых войн подрывается уверенность бизнеса по всему миру – перебои в цепочках поставок в технологическом и автомобильном секторах оказывают негативное влияние даже на те страны, которые сами с данными сферами напрямую не связаны.