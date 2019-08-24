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11:49   24 Августа 2019
Россия

Гигантский флаг России развернут на проспекте Сахарова в Москве

Гигантский флаг России развернут на проспекте Сахарова в Москве

Гигантский флаг России соберут в Москве в субботу, 24 августа. Флешмоб пройдет на проспекте академика Сахарова в 11.00.

Молодые люди из разных объединений и движений развернут огромное полотно. Оно будет состоять из двух тысяч флагов российских городов, а также общественных организаций. Длина флага составит почти полкилометра. Кроме того, на нем будет читаться слово «Россия», сложенное из российского триколора.

В мероприятии поучаствуют более тысячи человек. Флешмоб приурочен ко Дню Российского флага и будет символизировать единство всех жителей страны. Идея такого флешмоба принадлежит Российскому союзу ветеранов Афганистана и Клубу Героев Советского Союза.

Гигантский флаг России развернут на площади Сахарова в Москве

После флешмоба состоится концерт. Москвичей поздравят Филипп Киркоров, Валерия, Тимати, Григорий Лепс, а также «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты» и оркестры фестиваля «Спасская башня». 

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Автор: Арсений Аскольский
#флаг россии

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