Народный артист России Виталий Логвиновский скончался на 79-м году жизни

Актер театра и кино, народный артист России Федерации Виталий Логвиновский скончался в субботу 24 августа.

Сообщение об этом на своем сайте разместил Калужский драматический театр:

«Ушел из жизни Виталий Логвиновский, большой актер, замечательный человек», - говорится в сообщении.

Там же отмечается, что Логвиновский, был талантливым и трудолюбивым актером, надежным членом коллектива, и был награжден званиями Народного артиста России и Заслуженного артиста РСФСР.

В театре отметили, что Логвиновскому – актеру широко диапазона – одинаково хорошо удавались роли Ивана Грозного, Наполеона и персонажи русских классических комедий. Кроме того, актер блистал в постановках зарубежных пьес, например несомненной актерской удачей была его роль Скалена, в пьесе Мольера.