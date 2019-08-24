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11:31   24 Августа 2019
Ближнее зарубежье

Савченко считает, что россияне скоро начнут понимать украинцев

Савченко считает, что россияне скоро начнут понимать украинцев

 

Депутат Верховной рады  VIII созыва Надежда Савченко надеется, что скоро россияне легко будут понимать украинский язык. Это должно произойти благодаря трансляции в РФ выступлений украинских политиков без дублирования на русском языке.

Такой информацией она поделилась в интервью телеканалу NewsOne. Она отметила, что ее эфиры часто транслируются на российском ТВ в сопровождении титров на русском языке, без синхронного перевода. Савченко уверена, что поможет россиянам понимать украинцев.

«Я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или русского языка. Не так важно — суть в понимании», — подчеркнула политик.

Напомним, на внеочередных парламентских выбора Савченко баллотировалась в Раду в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Политик набрала всего восемь голосов, а в округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев.

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Автор: Арсений Аскольский
#украина #савченко

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