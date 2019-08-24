Савченко считает, что россияне скоро начнут понимать украинцев

Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко надеется, что скоро россияне легко будут понимать украинский язык. Это должно произойти благодаря трансляции в РФ выступлений украинских политиков без дублирования на русском языке.

Такой информацией она поделилась в интервью телеканалу NewsOne. Она отметила, что ее эфиры часто транслируются на российском ТВ в сопровождении титров на русском языке, без синхронного перевода. Савченко уверена, что поможет россиянам понимать украинцев.

«Я рада этому, потому что мы начинаем лучше понимать друг друга, начиная с украинского или русского языка. Не так важно — суть в понимании», — подчеркнула политик.

Напомним, на внеочередных парламентских выбора Савченко баллотировалась в Раду в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Политик набрала всего восемь голосов, а в округе победил самовыдвиженец Александр Ковалев.