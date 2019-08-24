Видео зачистки «Латаминского котла» армией Сирии появилось в сети

Боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» и другие радикалы после нескольких дней наступления артиллерии САА и ударов ВВС Сирии бежали вглубь провинции. Об этом сообщает ФАН в субботу, 24 августа.

Напомним, в августе САА начала боевые действия по освобождению Идлиба. Эту провинцию уже несколько лет контролируют террористы. Узнав об успешных атаках, местные жители вышли на митинги против боевиков. Сирийцы сожгли фото главаря «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммада аль-Джулани. Такие настроения в подконтрольных террористам районах подтолкнули армию к решительным действиям.

После штурма Хан-Шейхуна армия вместе с подразделением генерала Сухейля аль-Хасана «Силы Тигра» быстро окружила и остальные населенные пункты. Сирийцы освободили города Кафр-Зета, Аль-Латамина, Мурек и несколько селений на севере Хамы. Сейчас городам нужно восстаноление, но главное, что вскоре сюда вернется жизнь, отмечает издание.

ФАН опубликовало кадры из освобожденных районов на юге Идлибской зоны деэскалации.