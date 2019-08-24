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 Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль
11:22   24 Августа 2019
Весь мир

Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

Сирийская армия на уходящей неделе совместно с ВКС РФ окружила город Хан-Шейхун, а затем взяла его практически без боя.

По словам писателя и общественного деятеля Николая Старикова, которые в субботу приводит «Федеральное агентство новостей» (ФАН), тем, кто следит за разворачивающимися в Сирии событиями, название Хан-Шейхун знакомо – именно там было снято фальшивое видео о якобы имевшей место химической атаке правительственных сил.

«И сегодня все эти боевики как можно ближе прижимаются к этому наблюдательному пункту турецкой армии: это дает им надежду на то, что они не будут уничтожены армией сирийской», - заявил писатель.

Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

При этом он напомнил, что вместе с находившимися в данном районе протурецкими формированиям, террористами «Джебхат-ан-Нусры»* (запрещенной в России террористической группировки) и другими боевиками в кольце сирийской армии оказался наблюдательный пункт турецкой армии, который отказался поменять точку дислокации, несмотря на множественные предупреждения сирийской стороны.

Все это, по словам Старикова, говорит лишь о том, что Турция перестала выполнять взятые на себя ранее обязательства и играть в Сирии роль стабилизирующего фактора. При этом Турция обнадеживает боевиков в том, что тони еще якобы могут «переломить» ход гражданской войны.

«Никто, кроме Сирии и России, не может закончить войну так, как это должно быть – то есть, восстановлением полномасштабного суверенного сирийского государства», - заключил писатель.

+ - Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #саа #политика #вкс рф #весь мир #хан-шейхун

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