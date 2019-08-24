Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не выполнил стыковку с МКС

«Союз МС-14» с роботом «Федором» не выполнил стыковку с МКС

 Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»

Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»
Министр Украины пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

Министр Украины пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

 Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России
Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

 Видео зачистки «Латаминского котла» армией Сирии появилось в сети

Видео зачистки «Латаминского котла» армией Сирии появилось в сети

«Союз МС-14» с роботом «Федором» не выполнил стыковку с МКС

«Союз МС-14» с роботом «Федором» не выполнил стыковку с МКС

 Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»

Подлодки РФ запустили баллистические ракеты «Булава» и «Синева»
Министр Украины пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

Министр Украины пообещал поднять флаг страны над Владивостоком

 Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России

Жители Донецка подняли российский триколор в честь Дня флага России
Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

Турция перестает играть в Сирии стабилизирующую роль

 Видео зачистки «Латаминского котла» армией Сирии появилось в сети

Видео зачистки «Латаминского котла» армией Сирии появилось в сети

10:35   24 Августа 2019
Весь мир

Шойгу примет участие в праздновании 75-летия освобождения Молдавии от фашизма

Шойгу примет участие в праздновании 75-летия освобождения Молдавии от фашизма

Глава Минобороны России Сергей Шойгу по приглашению президента Молдавии Игоря Додона посетит Кишинев, где поучаствует в торжества, посвященных 75-летнему юбилею освобождения республики от фашистских захватчиков.

Об этом журналистам в субботу 24 августа рассказал сам молдавский лидер Игорь Додон, после того, как возложил цветы к мемориальному комплексу «вечность» в столице.

«Насколько я знаю, через несколько часов господин Шойгу приземлится в Кишиневе. Он прибывает по моему приглашению для участия в мероприятиях в честь Дня освобождения Молдавии от фашистской оккупации», - сообщил глава молдавского государства.

Шойгу примет участие в праздновании 75-летия освобождения Молдавии от фашизма

При этом Игорь Додон отметил, что в рамках торжеств они с российским министром обороны посетят мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм», откуда была начата легендарная освободительная Ясско-Кишиневская операция в 1944 году.

Кроме того, в столице Молдавии в субботу 24 августа откроют после реставрации памятник освободителям Кишинева и презентуют снятый под эгидой президента Молдавии документальный фильм, рассказывающий о событиях тех лет.

Вечером 24 августа праздничные мероприятия завершит большой концерт на главной площади Кишинева.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #молдавия #шойгу #весь мир #додон #торжества #кишинев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...