Шойгу примет участие в праздновании 75-летия освобождения Молдавии от фашизма

Глава Минобороны России Сергей Шойгу по приглашению президента Молдавии Игоря Додона посетит Кишинев, где поучаствует в торжества, посвященных 75-летнему юбилею освобождения республики от фашистских захватчиков.

Об этом журналистам в субботу 24 августа рассказал сам молдавский лидер Игорь Додон, после того, как возложил цветы к мемориальному комплексу «вечность» в столице.

«Насколько я знаю, через несколько часов господин Шойгу приземлится в Кишиневе. Он прибывает по моему приглашению для участия в мероприятиях в честь Дня освобождения Молдавии от фашистской оккупации», - сообщил глава молдавского государства.

При этом Игорь Додон отметил, что в рамках торжеств они с российским министром обороны посетят мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм», откуда была начата легендарная освободительная Ясско-Кишиневская операция в 1944 году.

Кроме того, в столице Молдавии в субботу 24 августа откроют после реставрации памятник освободителям Кишинева и презентуют снятый под эгидой президента Молдавии документальный фильм, рассказывающий о событиях тех лет.

Вечером 24 августа праздничные мероприятия завершит большой концерт на главной площади Кишинева.